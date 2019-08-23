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Число долгожителей в России достигло рекордной отметки

, ИА "Амител"
За семь лет количество россиян в возрасте от 100 лет выросло в 2,7 раза
Фото: build-experts.ru

Фото: build-experts.ru

Количество граждан РФ, перешагнувших вековой рубеж, стремительно растет с 2011 года, сообщает газета "Известия".

За семь лет число долгожителей увеличилось в 2,7 раза. На конец 2018 года в стране насчитывалось 20 582 человека такого возраста. Это исторический рекорд. По сравнению с 2017 годом рост составил 17%.

Специалисты видят в этом доказательства улучшения медицинского обслуживания, вследствие чего и растет продолжительность жизни.

Есть и другие причины. Так, заведующий международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергей Шульгин уверен, что один значимых из факторов такого скачка – совершенствование системы статистического учета.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.08.2019 09:36
Медведь-шатун

Даёшь 70 лет до пенсии, ура граждане....

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23.08.2019 09:45
- гость -

ну раз столетних стало 20 с лишним тысяч человек на 130 миллионов жителей страны, то благодетели из кремля и госдумы заставят жить без пенсии лет до 90 всех, кроме себя, конечно, и полицейских, а то кто будет разгонять недовольных стариков, приползающих на митинги протестов.

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23.08.2019 09:54
- гость -

Количество граждан РФ, перешагнувших вековой рубеж, стремительно растет с 2011 года,

вон оно как - все-таки не зря пенсионный возраст повышали ))

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