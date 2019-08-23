Как сейчас выглядит "Титаник" на дне Атлантики. Видео

Корпус "Титаника" за 107 лет серьезно пострадал от коррозии, но облик знаменитого корабля, потерпевшего крушение после столкновения с айсбергом, все еще узнаваем.

Все это можно заметить на видеоролике, который предоставили BBC News участники экспедиции. Видеозапись с переводом разместила на своем YouTube-канале "Медуза". Примечательно, что это первые за 14 лет кадры корабля.

Самая известная катастрофа двадцатого столетия произошла в ночь с 14 по 15 апреля 1912 года в Атлантическом океане. Лайнер двигался по маршруту Саутгемптон – Нью-Йорк с 2208 пассажирами на борту, из них выжили только 1500. По официальной версии, "Титаник" столкнулся с айсбергом, получил крупные повреждения и полностью затонул спустя 2 часа 40 минут.