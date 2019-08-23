Светофоры на трех перекрестках будут отключены 23 августа на Красноармейском

Светофоры на трех перекрестках будут временно отключены в связи с проведением плановых ремонтных работ 23 августа с 9:00 до 14:00, сообщается на официальном сайте Барнаула.

Водителей просят быть внимательными на пересечениях проспекта Красноармейского с улицами Гоголя, Пушкина и Ползунова.