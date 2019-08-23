Светофоры на трех перекрестках будут отключены 23 августа на Красноармейском

Светофоры на трех перекрестках будут временно отключены в связи с проведением плановых ремонтных работ 23 августа с 9:00 до 14:00, сообщается на официальном сайте Барнаула.
Водителей просят быть внимательными на пересечениях проспекта Красноармейского с улицами Гоголя, Пушкина и Ползунова.
Комментарии
Пора бы уже научиться проводить подобные работы, на и без того чересчур загруженных перекрёстках, в ночное время...
Пушкина - крарм? Это пешеходный к Спартака? )))
23.08.2019 11:22
хмм
тоже смутило))
Должно решаться все просто, раз отключены светофоры - должны стоять регулировщики.
В краевом ГИБДД столько инспекторов ходит просто так из кабинета в кабинет, вот и отправить делом заниматься...