Россияне стали чаще покупать еду в кредит

Жители России в 2019 году чаще рассчитываются кредитными картами за еду. Как сообщает РБК, на такие покупки пришлось 14% от всех приобретений в рассрочку.
Это вторая по популярности позиция. Больше россияне оплачивали кредитками только бытовую технику и электронику.
Годом ранее этот показатель составлял 9,3%, а по объему трат кредитных средств продукты питания занимали лишь пятую строчку.
Эксперты считают, что такая тенденция может говорить о нехватке денег на еду либо финансовой выгоде, например, повышенным кешбэком или скидками.
Гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов выразил мнение, что клиенты банков просто тестируют функционал новой возможности именно в той сфере, где они чаще совершают покупки.
Комментарии
это от забыты нашего любимого деда и его команды - спасибо за все!!!
Правильной дорогой ведут нас воры и жулики - скоро и жизнь в кредит будет!
Вот она стабильность!
А ещё сколько неучтенной "еды - под запись", что берут наши граждане под запись в маленьких населенных пунктах!
недавно же овость была, что в цонце месяца бабла у нас остается мнго - а тут еду в кредит. прям разногласие не хуже чем процент поддержки ВВП
Какая проблема - рассчитаться кредиткой с большим беспроцентным периодом, сама на выезде так делаю.
с 2015 как залез все неполучается ее даже закрывать! Кредитки зло в квадрате!
"Гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов выразил мнение, что клиенты банков просто тестируют функционал новой возможности"
Постоянно тестирую функционал "Тинькофф банка" при этом громко матерясь и мечтая засунуть этот функционал всему персоналу этого чудо-банка в то самое место!