Россияне стали чаще покупать еду в кредит

Жители России в 2019 году чаще рассчитываются кредитными картами за еду. Как сообщает РБК, на такие покупки пришлось 14% от всех приобретений в рассрочку.

Это вторая по популярности позиция. Больше россияне оплачивали кредитками только бытовую технику и электронику.

Годом ранее этот показатель составлял 9,3%, а по объему трат кредитных средств продукты питания занимали лишь пятую строчку.

Эксперты считают, что такая тенденция может говорить о нехватке денег на еду либо финансовой выгоде, например, повышенным кешбэком или скидками.

Гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов выразил мнение, что клиенты банков просто тестируют функционал новой возможности именно в той сфере, где они чаще совершают покупки.