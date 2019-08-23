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Новости

"У такой страны нет будущего". Сотни ученых высказались против репрессий в России

, ИА "Амител"
Работники науки выступили в поддержку задержанных демонстрантов
Фото: tvrain.ru

Фото: tvrain.ru

54 ученых, работающих как в России, так и за рубежом, опубликовали заявление с призывом остановить уголовное преследование людей, которых задержали на акциях протеста против отстранения кандидатов от выборов в Мосгордуму. Оно размещено на сайте газеты о науке "Троицкий вариант".

"Мы требуем от тех, кто сейчас руководит государственным аппаратом, прекратить правовой произвол, остановить политические репрессии и начать неукоснительно следовать нормам Конституции РФ", – заявляют ученые.

Они назвали 14 человек, которые, по их утверждениям, находятся под арестом из-за того, что вышли на демонстрации.

"Мы с тревогой наблюдаем, как неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым, а развертывание политических репрессий сопровождается ростом абсурдных обвинений, в частности, о "массовых беспорядках" и "вмешательстве извне", – сокрушаются авторы обращения. – У такой страны нет будущего".

К моменту написания новости свои подписи под заявлением уже поставили свыше тысячи человек. Большинство из них – доктора и кандидаты наук, преподаватели крупных университетов. Некоторые не указывают место работы, подписывая только имя, фамилию и область научной деятельности.

Акция в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму прошла в Москве 27 июля. Для разгона недовольных тем, что на выборы допущены только проверенные депутаты, полицейские применяли резиновые дубинки.

Ранее россиян попросили не видеть в Росгвардии "образ монстра с резиновой палкой".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.08.2019 11:08
технарь

филологи, психологи, аниматоры, журналисты.
у убогих представители естественнонаучных областей в активе есть?

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23.08.2019 11:20
- гость -

ха-ха. А кто это подписал - учОные А вчера сбор объявили для арестованных скакунцов. Они мусорки в полицейских бросали, а теперь "подайте денежку". Кстати, не факт что этим скакунцам перепадет. Сколько лже-фондов на больных кормятся

0  0
23.08.2019 11:21
- гость -

Если гарант не следует Конституции, то чего ждать от этих - они пойдут на любое преступление чтобы оставаться у власти для дальнейшего обогащения за счет населения страны.

0  0
23.08.2019 11:28
-гость-

технарик пригоженский уже на боевом посту!

0  0
23.08.2019 11:31
технарь

23.08.2019 11:28
-гость-

я вас готов топить 24/7 исключительно по убеждениям.

0  0
23.08.2019 11:35
- гость -

Вовсе не обязательно быть академиком, достаточно иметь хоть каплю мозгов, чтобы понимать, что "у такой страны нет будущего"

0  0
23.08.2019 11:40
- гость -

И где же учили таких учёных?Вот кто-нибудь вывалит из самосвала кирпичи и мешки с песком и цементом.И начнёт домик строить на площади Советов у нулевого километра.Благо, вода рядом в фонтане.А что?Конституция позволяет.Статья 40 Пункт 1 гласит: Каждый гражданин РФ имеет право на жилище.Так нет,появятся сатрапы режима.А то ещё в дурничку увезут на проверку...

0  0
23.08.2019 11:42
- гость -

однозначно - с дедом и его командой нам не по пути, 19 лет грабят страну прикрываться вмешательством из вне. А вранье пын уже зашкаливает, остальных можно даже не обсуждать если гарант врет...

0  0
23.08.2019 11:46
- гость -

11:42, только не 19, а уже 20.

0  0
23.08.2019 11:50
- гость -

Сомнительное письмецо. Заказухой попахивает.

0  0
23.08.2019 12:02
месный

23.08.2019 11:31
технарь

Забыл добавить - чтобы красиво жить за ваш счёт

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23.08.2019 12:03
- гость -

Тут на меднях Лукашенко сказал "Считаю одной из своих важных заслуг что не дал возможности возникновения олигархии в стране". А у нас народ доят по максимум и со всех сторон

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23.08.2019 12:20
алекс

Вы обратили внимание как идет накрутка? Сначала было 54 человека, в заголовке статейки-уже сотни, А чуть позже уже ТЫСЯЧИ!!!!Больше всего меня умиляет, то, что за "бедных, несчастных" заступаются "академики" из-за бугра..А каков уровень конспирации! Только фамилия и имя и область научной деятельности!!Бредовей этой "писюльки" я еще не видел!!

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23.08.2019 12:26
22

я вас готов топить 24/7 исключительно по убеждениям—даже не представляю насколько надо быть тупым чтоб такое написать и рукожопым чтоб только работу тролем найти

0  0
23.08.2019 12:27
- гость -


23.08.2019 12:20
алекс


там и подписать онлайн можно)) придумаю-ка я себе профессорскую должность и подпишу. бггг
но хомячки и правда считают, что за них светила науки выступают

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23.08.2019 12:40
- гость -

делать им более не чего аж сердце болит. собираются в свободное от работы время косяками и пишут как казаки письмо что более терпеть нельзя. Кстати идея для художника, пусть изобразят.

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