"У такой страны нет будущего". Сотни ученых высказались против репрессий в России

54 ученых, работающих как в России, так и за рубежом, опубликовали заявление с призывом остановить уголовное преследование людей, которых задержали на акциях протеста против отстранения кандидатов от выборов в Мосгордуму. Оно размещено на сайте газеты о науке "Троицкий вариант".

"Мы требуем от тех, кто сейчас руководит государственным аппаратом, прекратить правовой произвол, остановить политические репрессии и начать неукоснительно следовать нормам Конституции РФ", – заявляют ученые.

Они назвали 14 человек, которые, по их утверждениям, находятся под арестом из-за того, что вышли на демонстрации.

"Мы с тревогой наблюдаем, как неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым, а развертывание политических репрессий сопровождается ростом абсурдных обвинений, в частности, о "массовых беспорядках" и "вмешательстве извне", – сокрушаются авторы обращения. – У такой страны нет будущего".

К моменту написания новости свои подписи под заявлением уже поставили свыше тысячи человек. Большинство из них – доктора и кандидаты наук, преподаватели крупных университетов. Некоторые не указывают место работы, подписывая только имя, фамилию и область научной деятельности.

Акция в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму прошла в Москве 27 июля. Для разгона недовольных тем, что на выборы допущены только проверенные депутаты, полицейские применяли резиновые дубинки.

Ранее россиян попросили не видеть в Росгвардии "образ монстра с резиновой палкой".