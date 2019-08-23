Артем Поломошнов вновь избран президентом федерации шахмат Алтая

Артем Поломошнов переизбран президентом федерации шахмат Алтайского края на ближайшие четыре года. Его заместителями станут Денис Хитров и Максим Герасимюк.

Как сообщается на сайте федерации, такое решение было принято на отчетно-выборной конференции, которая прошла 21 августа в краевом шахматном клубе. Участники оценили работу Артема Поломошнова в 2018 году, как удовлетворительную.

В ходе конференции он сообщил, что есть решение повысить в 2020 году статус "Мемориала Рувима Кура" до уровня этапа Кубка России по быстрым шахматам. Соответствующая заявка будет направлена в РШФ. Президиум федерации будет рассматривать предложения участников конференции о проведении в 2020 году матчевых поединков между городами, а также отборочных этапов Кубка Алтайского края по блицу и рапиду. Девять сельских школьных клубов, возможно, будут принимать участников сельского кубка по блицу и рапиду. Еще одно предложение – организация командного первенства края между участниками программы "Шахматы в школе".

В президиум федерации также вошли Дмитрий Косачев (детско-юношеская комиссия), Надежда Зыкина (судейская комиссия и работа со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья), Дмитрий Гришин (ветеран), Алексей Бочкарев (рейтинг-офицер), Алексей Борисов (сельские шахматы), Владимир Калинкин (гранты и проведение шахматных соревнований в Барнауле), Ирина Унжакова (женская комиссия), Виктор Эртель (студенческая комиссия).

Участники конференции также приняли две поправки в устав общественной организации. Первая увеличивает срок полномочий президента с двух до четырех лет. Вторая предусматривает возможность уплаты членских взносов в сумме 100 рублей в год.