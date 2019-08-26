Многие участники российского рынка имеют огромный экспортный потенциал, однако не решаются стать участниками более крупного рынка – международного. Для реализации и развития этого потенциала формируется специальная экосреда участников внешнеэкономической деятельности, частью которой призван стать и совместный с Российским экспортным центром акселератор Сбербанка.

АО "Российский экспортный центр" и Сбербанк открывают совместную акселерационную программу развития экспортных компетенций на базе онлайн-платформы "Банк бизнес-партнеров". По каждому участнику акселератора будет определена экспортная зрелость и составлен индивидуальный план действий. Навигатором-помощником в прохождении акселерации выступит менеджер Сбербанка, а услуги будут оказывать Российский экспортный центр и его аккредитованные партнеры.

Экспортная акселерация станет доступна для зарегистрированных пользователей онлайн-платформ "Банк бизнес-партнеров" – bankofpartners.com.

Программа включает в себя образовательный модуль, консалтинговую поддержку, помощь в поиске зарубежных партнеров, логистическую поддержку и другие популярные у экспортеров сервисы. Ее цель – формирование комплексных компетенций в области внешнеэкономической деятельности у представителей бизнеса, а также создание условий "бесшовного" выхода на внешние рынки для потенциальных экспортеров либо для компаний, желающих расширить географию и ассортимент поставок.

Новый проект доступен и для алтайских предпринимателей: об их возможности принять участие в крупнейшем экспортном акселераторе от двух ведущих организаций в бизнес-сфере информирует Центр поддержки экспорта НО "Алтайский фонд МСП".

Подробности на мойбизнес22.рф

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