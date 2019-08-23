Прикоснуться к святыне: барнаульцы до вечера шли поклониться чудотворной иконе

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Чудотворная икона Божией Матери "Умягчение злых сердец" прибыла в столицу края из церкви поселка Бачурино Московской области, где она хранится. Реликвия побывала уже во многих епархиях России, а также за границей. В Барнауле в Покровском соборе икону встречали митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и духовенство Барнаульской епархии. Горожане до самого вечера шли поклониться святыне.
Сегодня, 23 августа, реликвию торжественно перенесли из Покровского кафедрального собора, куда она прибыла, в храм Александра Невского. С 24 по 27 августа икона будет пребывать в Бийской епархии, 28 августа ее доставят в Заринск, а 29 августа – в Знаменский храм Барнаула.
Комментарии
Сейчас придет Митенька манерный и расскажет об эволюции. Он просто не сможет пройти мимо, еще и бесов приведет....
Вот и зорошо. Теперь злых сердец станет гораздо меньше. А то последнее время некоторые злее бездомных собак.
В принципе таким способом удобно собирать статистику для психиатрических больниц. Можно было еще сделать вход по паспорту. А в идеале - чтобы на выходе уже принимали санитары ))
23.08.2019 12:15
- гость -
От похода в картинную галерею злых сердец станет настолько же меньше как и от посещения данного заведения.
23.08.2019 12:06
- гость -
А вы однако не дошли вчера да? Сердечко как было злым так и осталось.
От похода в картинную галерею
Каждому свое. Кто то глядя на картины умиляется, кто то на икону. Лишь бы добрее стали)
Диагноз православие головного мозга. распространенное заболевание в постсоветской России в виду отсутствия здравоохранения и образования. главное им не мешать через некоторое время они сами все сделают.
23.08.2019 12:18
- гость -
В принципе таким способом удобно собирать статистику для психиатрических больниц. Можно было еще сделать вход по паспорту. А в идеале - чтобы на выходе уже принимали санитары ))
-------------
Ты про кого? Про озабоченных атеистов с амика, которых как магнитом тянет в религиозные темы?
23.08.2019 12:28
- гость -
Сердце занимается перекачиванием крови. Это его единственная функция.
23.08.2019 12:50
- гость -
Бородатым дядькам в платьях очень нравится Ваш комент. Их лавка процветает.