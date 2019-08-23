Прикоснуться к святыне: барнаульцы до вечера шли поклониться чудотворной иконе

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Чудотворная икона Божией Матери "Умягчение злых сердец" прибыла в столицу края из церкви поселка Бачурино Московской области, где она хранится. Реликвия побывала уже во многих епархиях России, а также за границей. В Барнауле в Покровском соборе икону встречали митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий и духовенство Барнаульской епархии. Горожане до самого вечера шли поклониться святыне.

Сегодня, 23 августа, реликвию торжественно перенесут из Покровского кафедрального собора, куда она прибыла, в храм Александра Невского. С 24 по 27 августа икона будет пребывать в Бийской епархии, 28 августа ее доставят в Заринск, а 29 августа – в Знаменский храм Барнаула.