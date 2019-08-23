Британцы покажут сериал о том, как Путин "сделал Россию великой снова"

Документальный сериал о Владимире Путине покажет британский телеканал Channel 4, сообщает RT.

Созданием картины по заказу телевидения занимается компания Rogan Productions, которая ранее выпустила ленту "В ожидании вторжения" – о подготовке Литвы к попытке "российской оккупации".

Как следует из пресс-релиза, зрителям обещают "беспрецедентное путешествие в сознание этого лидера XXI века".

Повествование начнется с момента, когда 16-летний Путин "постучался в двери КГБ". В сериале расскажут о том, как он стал президентом и "сделал Россию великой снова" и "вернул ее на международную арену".

Авторы документального сериала признают главу российского государства одним из самых влиятельных лидеров своего времени, но в то же время считают, что он принес своим правлением "ценности КГБ", "фейковые новости" и "подъем популизма".

"В сериале мы исследуем, как он, будучи бывшим шпионом, изменил понятия о политике и о том, как это повлияло на весь мир", – подчеркивает продюсер проекта Джеймс Роган.

Телеканал планирует показать сериал до конца 2019 года.