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16,5 млн клиентов: "Альфа-Банк" раскрывает финансовые итоги за I полугодие 2019 года

, ИА "Амител"
По размерам совокупных активов и капитала, кредитного и депозитного портфелей он занял позицию крупнейшего частного банка России
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Банковская группа "Альфа-Банк", в которую входит ABH Financial,* АО "Альфа-Банк" и дочерние компании, объявила о результатах работы за первое полугодие 2019 года согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

  • Общий совокупный доход Группы за отчетный период увеличился до 435 млн долларов США;
  • Чистые процентные доходы превысили 1 млрд долларов США, продемонстрировав почти 20%-ный рост в рублевом эквиваленте;
  • Чистый комиссионный доход увеличился на 17,6% в рублевом эквиваленте, составив 469 млн долларов США. Покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка достигло 76,6%;
  • К концу I полугодия 2019 года клиентская база физических лиц достигла 16,5 млн клиентов, а юридических лиц превысила 640 тыс. компаний.

"Группа последовательно реализует главную стратегическую задачу – наращивание объемов бизнеса и доли в основных сегментах рынка. Прибыльному росту активов способствует устойчивая и сбалансированная структура пассивов Группы. Эффективное управление стоимостью фондирования (т.е. привлечения банком денежных средств со стороны, которые впоследствии расходуются на финансирование активных банковских операций, – прим. ред.) остается нашим фокусом: на фоне стабильного притока клиентских средств быстрее всего растут средства на текущих счетах, что свидетельствует не только о доверии населения, но и высокой привлекательности созданных нами банковских сервисов и услуг для повседневной жизни наших клиентов. Сохраняя стабильный чистый процентный доход, банк наращивает комиссионный доход – это результат роста нашей клиентской базы и нашего постоянного фокуса на предоставлении лучших расчетных сервисов для частных лиц и малого бизнеса. Согласно нашей стратегии, активный рост бизнеса сопровождается эффективным управлением операционными расходами благодаря широкому внедрению цифровых технологий во фронт- и бэк-офисные операции, мы контролируем рост операционных издержек. В целом повышение бизнес-эффективности, качественный рост в ключевых для нас сегментах и эффективное управление рисками остаются нашими основными приоритетами", – отмечает заместитель председателя правления, главный финансовый директор "Альфа-Банка" Алексей Чухлов.

В первом полугодии 2019 года объем чистого процентного дохода увеличился до 1,08 млрд долларов США, показал рост в 8,6% в долларовом эквиваленте или 19,6% в рублевом эквиваленте. Банк продемонстрировал высокий рост кредитования и сохранил высокую маржинальность: показатель чистой процентной маржи (NIM)* составил 4,7%.

Благодаря продолжающемуся росту клиентской базы, чистый комиссионный доход увеличился на 6,8% по сравнению с прошлым годом и составил 469 млн долларов США. В рублевом эквиваленте рост составил 17,6%. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов на конец первого полугодия 2019 года составила 33,1%, а покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка достигло уровня 76,6%.

Совокупные активы Банковской группы "Альфа-Банк" выросли на 10,3% по сравнению с прошлым годом и составили 52,06 млрд долларов США по состоянию на 30 июня 2019 года (без учета валютной переоценки рост активов составил 4%).

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 13,5%, до 34,7 млрд долларов США по сравнению с 30,6 млрд долларов США в конце 2018 года (рост 5,7% без учета валютной переоценки). Корпоративный кредитный портфель вырос на 8,3%, до 26,5 млрд долларов США (рост 2,2% без учета валютной переоценки). Розничный кредитный портфель увеличился на 34,3% и составил 8,1 млрд долларов США (рост 22,0% без учета валютной переоценки).

Качество кредитного портфеля остается на высоком уровне. Доля просроченных кредитов (90+ дней) составила 2,2% по состоянию на 30 июня 2019 года. Покрытие просроченных кредитов (90+ дней) резервами консервативно высокое и на конец первого полугодия 2019 года составляет 163,2%. Доля кредитов третьей стадии в соответствии с МСФО 9 составила 5,1%. Ставка резервирования – 3,7%.

Обязательства Банковской группы "Альфа-Банк" увеличились на 11% до 44,4 млрд долларов США по состоянию на 30 июня 2019 года (рост 4,2% без учета валютной переоценки). Средства клиентов увеличились на 7%, до 34,4 млрд долларов США (рост 0,4% без учета валютной переоценки). При этом объем текущих счетов вырос на 15,5%, а их доля в средствах клиентов составила 54,4%. Средняя доля рынка по средствам физических лиц до востребования составила 10,1%, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к Банковской группе как к одному из крупнейших финансовых институтов России.

В июле 2019 года Альфа-Банк успешно разместил выпуск субординированных бессрочных облигаций в рублях. Объем размещения составил 5 млрд рублей. Показатели капитала по стандартам Базель III поддерживаются на высоком уровне: коэффициенты достаточности общего капитала и капитала первого уровня составили 17,8% и 17,3% соответственно, что гарантирует стабильность и устойчивость Банковской группы.

Банковская группа "Альфа-Банк" по результатам первого полугодия 2019 года заняла позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей. В первом полугодии 2019 года Банковской группе удалось поддержать свои позиции на рынке по всем ключевым направлениям деятельности:

  • доля на рынке розничного кредитования выросла до 3,22% с 2,96%;
  • доля на рынке кредитных карт составила 10,65%;
  • средняя доля на рынке привлечения средств физических лиц до востребования составила 10,11%;
  • доля на рынке корпоративного кредитования увеличилась до 4,7%;
  • клиентская база физических лиц достигла 16,5 млн клиентов, а юридических лиц превысила 640 тыс. компаний.

Высокий уровень кредитоспособности Банковской группы "Альфа-Банк" подтверждается и высокими кредитными рейтингами – наивысшими среди российских частных банков. 12 февраля 2019 года международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service* повысило долгосрочный рейтинг депозитов "Aльфа-Банка" в иностранной валюте до Ba1 c Ba2, прогноз "Стабильный", а также повысило долгосрочный рейтинг риска контрагента до Baa3 c Ba1. 23 апреля 2019 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings* повысило оценку характеристик собственной кредитоспособности "Альфа-Банка" до "bb+" с "bb", долгосрочный и краткосрочные кредитные рейтинги подтверждены на уровне "BB+/В".

Финансовые результаты группы "Альфа-Банк" составлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и проверены компанией PriceWaterhouseCoopers.*

АО "Альфа-Банк"
*ЭйБиЭйч Файнэншиал, ЭнЭйЭм, Мудис Инвесторс Сёвис, Эс энд Пи Глобал Рейтингс, ПрайсУотерхаусКуперс – прим. ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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