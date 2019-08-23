Художники в Екатеринбурге рисуют шуточные дорожные знаки

Уличные художники Hot Singles In Your Area провели необычный перформанс в Екатеринбурге, выставляя на месте проведения ремонтных работ рисунки, напоминающие дорожные знаки.
"Знаки предупреждают тебя о том, что ты и так видишь. Это как писать "Осторожно! Скоростной поезд" на носу этого самого поезда, – объясняют акцию екатеринбуржцы. – Поэтому мы и решили придать таким знакам хоть какой-то смысл".
По их словам, один из таких шуточных знаков так хорошо "мимикрировал" под окружающую среду, что работники, не замечая подвоха, таскали его два дня от объекта к объекту.
Такие вещи взламывают повседневность, так как паразитируют на сегодняшней городской инфраструктуре, которую люди успешно научились не замечать, вырезать ее своим визуальным антиспамфильтром. А тут "буууум!" Город вдруг заговорил с тобой по-человечески, используя те слова и тот синтаксис, который у него есть. Знаки, разметки, фонари, подсветки и билборды — это тот словарный запас, который есть у города.
Комментарии
А какой таскали, со смайлом?
Может быть дорожники - люди с юмором, вот и таскали такой знак.