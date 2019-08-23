Квест, чирлидинг и танцевальный баттл: в Барнауле отметили День Госфлага России

Несмотря на дождь, вечер 22 августа в барнаульском парке "Центральный" был ярким и веселым: здесь отмечали День Государственного флага России.

Тот, кто не испугался летней непогоды и пришел на праздник, не пожалел: организаторы – управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, комитет по делам молодежи Барнаула, участники проекта "Победа в каждом из нас" и общественное движение "Волонтеры Победы" – подготовили большую развлекательную программу.

Так, большой интерес вызвал уличный показ документальных фильмов, снятых в Алтайском крае и о жителях нашего региона – "Лариса. 25 лет в движении" и "Папа". Первая лента рассказывает об известной в регионе студии танца "Лариса", а второй – об отце знаменитого футболиста Алексея Смертина, Геннадии Смертине.

Открывая праздник, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова напомнила, что флаг России – это символ нашей нации. "Российский триколор всегда был с нами не только в радостные, но и в трудные моменты", – подчеркнула Четошникова.

"Государственный флаг России – символ гордости нашей страны. Символ наших побед и достижений. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но мы не забываем заслуги и подвиги наших предков. Пусть у каждого из нас будет свой повод гордиться нашим триколором! С Днем российского флага!" – поздравил присутствующих и Максим Банных, координатор проекта "Победа в каждом из нас".

Танцы – обязательный атрибут каждого праздника. Зрителей порадовали яркие и красивые выступления вокальных и танцевальных коллективов города. А чирлидеры провели задорный мастер-класс, в котором участвовали практически все. И каждый смог освоить простые движения чирлидинга. Много эмоций и азарта вызвал и танцевальный баттл Just Dance.

Также гости праздника принимали участие в квесте по истории российского флага. Команды на скорость выполняли задания и искали ответы на каверзные вопросы. Победили сразу три отряда: межвузовский педагогический – "Аврора", студенческий педагогический – "Астера", краевой круглогодичный педагогический – "Ювента".

Другие участники праздника состязались в интеллектуальной игре "Риск", посвященной истории Алтайского края. Здесь лидером оказался краевой круглогодичный педагогический отряд Алтая "Ювента".