СМИ: с пострадавшими от радиации в Архангельске контактировали 90 человек

Трое пациентов, которых лечили в Архангельской областной клинической больнице после взрыва на полигоне под Северодвинском, были облучены радиацией и с ними контактировали 90 человек, сообщает "Русская служба Би-би-си".

Со ссылкой на слова двух врачей, издание утверждает, что они обеспокоены своим здоровьем, из-за того что слишком поздно узнали о радиоактивной опасности, которой подвергаются.

"Мы не хотим быть зачинателями "оранжевой революции", но больше всего мы не хотим, чтобы не дай бог, в следующий раз нам доставили не троих, а десятерых человек, и также скрыли бы информацию", – приводит СМИ слова медицинского работника.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что анонимные "архангельские врачи" – не заслуживающий доверия источник. Он считает, что кто-то умышленно накаляет обстановку вокруг взрыва и искажает информацию.

Глава государства Владимир Путин заявил зарубежным журналистам, что никакой угрозы облучения радиацией для населения нет.

Напомним, ЧП случилось 8 августа на полигоне под Северодвинском, где при испытаниях взорвалась реактивная установка. Пять человек погибли, шестеро пострадали.

После этого перестали передавать информацию о результатах замеров уровня радиации несколько российских станций, одна из которых расположена на территории Алтайского края.