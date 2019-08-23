СМИ: с пострадавшими от радиации в Архангельске контактировали 90 человек

Трое пациентов, которых лечили в Архангельской областной клинической больнице после взрыва на полигоне под Северодвинском, были облучены радиацией и с ними контактировали 90 человек, сообщает "Русская служба Би-би-си".
Со ссылкой на слова двух врачей, издание утверждает, что они обеспокоены своим здоровьем, из-за того что слишком поздно узнали о радиоактивной опасности, которой подвергаются.
"Мы не хотим быть зачинателями "оранжевой революции", но больше всего мы не хотим, чтобы не дай бог, в следующий раз нам доставили не троих, а десятерых человек, и также скрыли бы информацию", – приводит СМИ слова медицинского работника.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что анонимные "архангельские врачи" – не заслуживающий доверия источник. Он считает, что кто-то умышленно накаляет обстановку вокруг взрыва и искажает информацию.
Глава государства Владимир Путин заявил зарубежным журналистам, что никакой угрозы облучения радиацией для населения нет.
Напомним, ЧП случилось 8 августа на полигоне под Северодвинском, где при испытаниях взорвалась реактивная установка. Пять человек погибли, шестеро пострадали.
После этого перестали передавать информацию о результатах замеров уровня радиации несколько российских станций, одна из которых расположена на территории Алтайского края.
Комментарии
Усы писькова опят врут или пургу несут надо определится
Или он по жизни такой - пургамет!!!
"Мы не хотим быть зачинателями "оранжевой революции", но
Все кто против лжи - предатель Родины, слуга госдепа.
в следующий раз нам доставили не троих, а десятерых человек, и также скрыли бы информацию
Тот. кто скрыл информацию о радиации, должен сесть в тюрьму. Но если кто-то наврал про радиацию. то должен сесть в тюрьму. Теперь назад пути нет, кто-то должен сесть, или скрывший или навравший. Иначе осадок останется, а еще хуже, останется радиация
приводит СМИ слова медицинского работника
Ну то есть СМИ знают фамилию медицинского работника. А сообщения в СМИ о преступлении согласно уголовному праву является основанием для проверки на наличие признаков состава преступления. Причем это не желание правоохранительных органов, а их обязанность. Если СМИ не наврали
Хорошо что ещё попался такой медицинский работник,который против оранжевой революции.А вот некоторые СМИ подкачали.
Угрозы ж радиации нет. подумаешь 90 каких то людишек жалких. подумаешь тайга сгорела. подумаеешь люди в крдит ду покупают - то ли еще будет.
Давно уже предлагается садить за преднамеренную ложь.Провокаторов-к ответу!
Какие 90?Все 127!!!Этого нельзя простить!!!!
А сейчас СМИ передали,что облучено уже 235.И зараза всё распространяется.Возможно через неделю дойдёт до Алтайского края.
А что это врачи так разволновались? Путин же усем сказал, что никакой угрозы облучения нет! Может им америкосы проплатили? А мож они секретные сотрудники Госдепа? И решили расшатать лодку и/или попиариться за счёт нашего вошдя?
23.08.2019 14:18
- гость -
А сейчас СМИ передали,что облучено уже 235.И зараза всё распространяется.Возможно через неделю дойдёт до Алтайского края.
Уже дошла. Краш первый из облученных. Хорошо, что живет в деревне.
23.08.2019 14:18
- гость -
А сейчас СМИ передали,что облучено уже 235.И зараза всё распространяется.Возможно через неделю дойдёт до Алтайского края.
на прошлой неделе дошла.
23.08.2019 14:25
Ируся
Медицинский работник сказал?
В Барнауле наверное с десяток радиационных лабораторий и с десяток тысяч дозиметров и что-то никто население не успокаивает
Амик давно бы уже себе дозиметр купили и знали бы правду
Хотелось бы в этой связи пригоженских поварят заслушать. Виден ли за деревьями лес? Продолжает ли идти караван? Смешно ли Искандерам?
Может пригожинские поварята (..., кто это такие?) вместе с пропиндосскими навальнятами будут рассказывать про радиацию в зависимости от того, кто в итоге сядет - кто про нее скрыл или кто про нее наврал?
Медицинский работник сказал?
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Да.А тому шепнул пациент.
Один хирург в больнице очень любил печень. Придет к нему пациент с болями в сердце, а хирург ему и говорит: «У вас сердце болит, потому что печень плохая, надо вам её вырезать!» И сразу кладёт больного на каталку и везет в столовую! А там уже всё готово, потому что анестезиолог почки любит, а ассистентка — желудок и лытки! А потом пациент просыпается от наркоза на помойке, смотрит одним глазом, а у него уже ни печени, ни почек, ни желудка, ни лыток нету! Идет тогда больной к другому врачу, а тот как раз любит мозги и вымя
Радиация!? Нее-е, не слышал...
Ну ажиотажа то похоже нет, иначе телефоны МЧС бы уже оборвали и петиция бы появилось, наверное фейк
Чо за бред? Типа, радиация заразна. опасаются оне. Больной их целовал, любил везде, и лучами смерти облучал. Очередной пук от сми