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Решил весной подзаработать на фондовой бирже и лишился 300 тыс. История жителя Алтая

, ИА "Амител"
Для начала мужчине необходимо было заплатить 30 тысяч за вводный курс по премудростям торгов на бирже
Мужчина пожелал забрать свой 'заработок', но ему отказали / Фото: Fool.com

Мужчина пожелал забрать свой "заработок", но ему отказали / Фото: Fool.com

Житель села Новообинка перевел мошенникам около 300 000 рублей, решив, что они помогут ему заработать гораздо больше вложенной в "бизнес" суммы, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Весной на экране его гаджета, с которого он постоянно выходил в сеть Интернет, стало появляться всплывающее окно с информацией о заработках на фондовой бирже", – рассказали в ведомстве, как для потерпевшего началась история с биржей.

После этого от представителей брокерской компании 36-летнему мужчине начали поступать звонки с предложениями принять участие в заработках на международном финансовом рынке.

Сельчанин согласился. Для начала ему необходимо было заплатить 30 тысяч рублей за вводный курс по премудростям торгов на бирже.

Кроме того, с апреля по июнь он усилил свой "капитал", перечислив еще 270 тысяч, которые получил в кредит. Ему пообещали, что в любой момент он сможет отказаться от участия в торгах и забрать деньги.

Мужчине даже рассказали, что за несколько месяцев у него получилось заработать около 50 тысяч рублей. Но когда он пожелал забрать свой "заработок" и потребовал вернуть вложенные деньги, ему отказали. Только после этого он понял, что его обманули, и отправился писать заявление в полицию.

Ранее жительницы другого алтайского села перевели 185 тыс. рублей мошеннику, пообещавшему им кредит на 150 тысяч.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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