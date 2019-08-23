Чиновник в Дагестане "состарил" себя на 34 года ради пенсии

Дагестанский чиновник получил подложный паспорт с завышением реального возраста на 34 года, чтобы ему назначили пенсию, сообщает прокуратура республики.

Как установлено правоохранителями, замглаве села Кулецма выдали в региональном отделе УФМС России паспорт, в котором указан возраст, на 34 года превышающий реальный.

После этого он приобрел подложную трудовую книжку, в которой указана ложная информация о том, что он с 1985 по 1996 годы работал в одном из колхозов.

С этими сведениями он направился в отделение ПФР, где написал заявление о назначении ему пенсии по старости, которое в итоге удовлетворили.

В результате к 30 годам чиновник успел получить 155 тысяч рублей пенсии к моменту, когда афера вскрылась.

Теперь он стал фигурантом уголовного дела по статье "Мошенничество", а должностные лица ОПФР и ОУФМС подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.