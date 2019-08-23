Жителям Алтая показали новый мост через Чумыш и рассказали, как по нему ездить

Новый мост через Чумыш в Алтайском крае / Фото и видео: Uprdoraltay.ru

Реконструкцию федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Тальменском районе, где кроме моста строят подходы к нему протяженностью девять километров, оценили специалисты. В целом движение по новому мосту через Чумыш идет полным ходом, сообщается на сайте "Росавтодора".

"Здесь будет четырехполосная дорога, отвечающая всем современным требованиям, – с разделительным барьерным ограждением, шумозащитными экранами, освещением. После реконструкции пропускная способность возрастет втрое", – подчеркнул начальник ФКУ Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский.

"Это, несомненно, очень важный для региона объект, его реализация даст новый импульс для развития транспортной инфраструктуры. Уже сейчас видно, насколько повысится уровень комфорта и безопасности на участке", – дополнил глава алтайского Минтранса Александр Дементьев.

Сейчас выполнено 75% всего объема работ, ввести объект в эксплуатацию планируют до конца года. На правом берегу идет устройство дорожной одежды на развязке, укрепительные работы, в том числе с помощью габионных конструкций, монтаж шумозащитных экранов.

На основной дороге устанавливают барьерное ограждение, отсыпают бермы под дорожные знаки, на следующей неделе приступят к укладке верхнего слоя покрытия. На левом берегу укрепляют водопропускные трубы и конусы моста и путепровода.

Водителей предупреждают, что для съезда в Тальменку необходимо будет проехать по новому мосту в сторону Новосибирска – до развязки, повернуть налево и двигаться в обратном направлении. На участке будут установлены соответствующие знаки и нанесена временная разметка.

Ширина нового моста около 30 метров, проезжая часть – 15 метров, против семи у старого. Пролетное строение цельнометаллическое, такая конструкция обеспечит автомобилистам повышенную комфортность, поскольку деформационные швы расположены только в начале и конце моста. Для проезда транспорта его открыли пока не полностью: движение переключили, чтобы была возможность приступить к демонтажу расположенного рядом сооружения. Старый мост не только с трудом справляется с возросшей нагрузкой, но и из-за большого количества опор осложняет паводковую ситуацию в районе. Новый мост спроектирован так, чтобы решить и эту проблему.