Алтай стал одним из четырех регионов, где повышают зарплаты согласно майским указам

Зарплаты подпавших под действие майских указов бюджетников формально достигают целевых значений по всем категориям работников лишь в четырех регионах России, в том числе и в Алтайском крае, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.
Майские указы президента России Владимира Путина должны были быть выполнены в 2018 году, и президент в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года потребовал от региональных властей сохранить достигнутое соотношение оплаты труда бюджетников и средней зарплаты. К слову, в новом майском указе, который Путин подписал после последнего переизбрания, не предусматриваются цели повышать зарплаты.
Согласно майским указам от 2012 года, к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а оплата труда врачей, преподавателей вузов и научных работников – 200%.
По итогам 2018 года только 16 регионов смогли обеспечить указанное соотношение по всем категориям работников. А по результатам первой половины 2019 года число таких регионов стало в четыре раза меньше – всего четыре.
Самый низкий уровень исполнения среди регионов касается педагогов дошкольных организаций – работников детских садов и яслей. При этом только шесть регионов удержали в этом направлении целевые значения. Это Белгородская область (103,7%), Ленинградская область (102,6%), Алтайский край (102,1%), Пензенская область (101%), Чеченская Республика (100,6%) и Новгородская область (100,4%).
Однако, как отмечает издание, Белгородская и Новгородская области не смогли войти в число регионов, исполняющих указы по всем 12 категориям работников (только по 11).
Ранее Amic.ru рассказывал со ссылкой на данные Росстата, что врачи на Алтае получают в среднем 52 тыс. рублей, а учителя в школах – 25 тысяч.
Комментарии
Ранее Amic.ru рассказывал со ссылкой на данные Росстата, что врачи на Алтае получают в среднем 52 тыс. рублей, а учителя в школах – 25 тысяч
Врачи сейчас в два раза важней учителей. Получается, что сейчас не до учебы, главное выжить?
@Гость: главное сейчас - отчитаться!
Спасибо, что разрешают работать на 2 и более ставок!
6 лет лежали в ящиках указы,датированные маем 2012 года.Но вот пришёл Томенко... )
Ха-ха! Костенко только на днях радостно сообщил, что с первого сентября оклад учителей повысится аж до семи тысяч, а вместе с компенсационными выплатами, включая районный коэффициент, дотянет, наконец, до прожиточного минимума. А вы тут про 25 тысяч вещаете! Самим не смешно?
Уничтожаем образование - получаем на выходе бездумное подрастающее быдло. То что нужно нашей власти, все довольны
Ну мы так и думали. на бумажках рост зарплат отчитаются. и все....так и вышло.
Амител, ну вы-то хоть не обманывайте! 25 тысяч учителя получают, ага!
В курсе автор майских указов, что в перерасчёте на деньги - на 200 рублей зарплата поднялась??
Бюджетная челядь будет недовольна - некому будет процент натягивать за ЕР.
как надоело ваше вранье
Руководителей разваливших и разворовавших край к наградам и вверх по служебной лестнице.....((((((((((((((((((((((((((((((((((