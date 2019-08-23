Алтай стал одним из четырех регионов, где повышают зарплаты согласно майским указам

Зарплаты подпавших под действие майских указов бюджетников формально достигают целевых значений по всем категориям работников лишь в четырех регионах России, в том числе и в Алтайском крае, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.

Майские указы президента России Владимира Путина должны были быть выполнены в 2018 году, и президент в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года потребовал от региональных властей сохранить достигнутое соотношение оплаты труда бюджетников и средней зарплаты. К слову, в новом майском указе, который Путин подписал после последнего переизбрания, не предусматриваются цели повышать зарплаты.

Согласно майским указам от 2012 года, к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а оплата труда врачей, преподавателей вузов и научных работников – 200%.

По итогам 2018 года только 16 регионов смогли обеспечить указанное соотношение по всем категориям работников. А по результатам первой половины 2019 года число таких регионов стало в четыре раза меньше – всего четыре.

Самый низкий уровень исполнения среди регионов касается педагогов дошкольных организаций – работников детских садов и яслей. При этом только шесть регионов удержали в этом направлении целевые значения. Это Белгородская область (103,7%), Ленинградская область (102,6%), Алтайский край (102,1%), Пензенская область (101%), Чеченская Республика (100,6%) и Новгородская область (100,4%).

Однако, как отмечает издание, Белгородская и Новгородская области не смогли войти в число регионов, исполняющих указы по всем 12 категориям работников (только по 11).

Ранее Amic.ru рассказывал со ссылкой на данные Росстата, что врачи на Алтае получают в среднем 52 тыс. рублей, а учителя в школах – 25 тысяч.