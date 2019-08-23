Блокаднице, прожившей полгода на балконе, сделали ремонт

Пережившая блокаду Ленинграда пенсионерка в этом году подверглась новому испытанию – полгода она практически круглые сутки находилась на балконе, сообщает паблик "Mash на Мойке" в социальной сети "ВКонтакте".

Пойти на такую меру женщине пришлось из-за невыносимого запаха и плесени в петербургской квартире, после того как жилье затопили соседи.

Узнав о проблеме от неравнодушных граждан, администрация Васильевского острова отправила пенсионерку в санаторий.

Пока она отдыхала, в ее доме сделали ремонт: просушили помещения, переклеили обои, сменили двери и установили новую мебель.

В прошлом году бойцы студотрядов АлтГТУ навестили одиноких алтайских ветеранов и помогли в расчистке придомовой территории, а также принесли воды и сложили дрова. В благодарность пожилые люди рассказали истории из своей жизни.