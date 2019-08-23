ФБК: мать антикоррупционера Москвы владеет жильем стоимостью 200 млн руб.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выявил элитную недвижимость у матери начальника департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Регнацкого, сообщает "Медуза".
Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, Надежда Регнацкая владеет квартирой площадью 146 квадратных метров в Бутиковском переулке. ФБК оценил ее рыночную стоимость в 200 млн рублей.
Жилье ей подарил сын в 2013 году. Он же купил квартиру у правительства Москвы за два года до этого. Стоимость покупки не раскрывается, но сотрудники ФБК уверены, что она не значительно ниже рыночной.
Владимир Регнацкий с 2010 по 2013 год был военным комиссаром столицы. Главой департамента региональной безопасности и противодействия коррупции он стал в январе 2019 года.
Комментарии
происки госдеба - Америка виновата
Все идет по плану! В.В. Путин
Тоже и сам навальный-страстный борец с коррупцией.Две непогашенные судимости,|а отдыхать ездит с семьей то в Европу,то в Таиланд.Вот так и живём.
Власть: "Амеика виновата, вмешивается в дела Расии. Навальный сидит на зарплате у Госдеапа. Все они иностранные агенты. ...!"
Народ: "Даже если Навальный последняя сволочь и агент Госдепа, то по существу обвинений, что можете сказать?"
На самом деле он (Регнацкий) честный человек и все он вот этими мозолистыми руками заработал на галерах в поте лица и не покладая рук в борьбе с коррупцией. А то, что эти ФБК там накопали - чушь и компот, даже говорить не о чем. Одним словом - госдеп!
Расходитесь, товарищи, а то вас еще и заарестуют за участие в несогласованном митинге.
вот такая она антикоррпуция. полюбому честно заработал. мы даже не сомневаемся. Ога.
23.08.2019 15:18
- гость -
У меня на работе тоже все ездят то в Тайланд, то во Вьетнам, то в Турцию. И что теперь? Это показатель чего, коррумпированности\преступности?
ФБК оценил ее рыночную стоимость в 200 млн рублей.
Ох уж эти риелторы...
ФБК всё врёт! Не может быть, чтоб чиновник мог завладеть такими капиталами. Я уверен, что эту квартиру специально подкинул Навальный, чтоб очернить честного чинушу. Разумеется, что подкинул он эту квартиру по заданию Госдепа.
Ну да, Навальный грантоед западных правозащитных организаций, но если он вскрывает коррупцию, то нам какая разница за чьи деньги он это делает? При условии, что он не врет. Если врет, должен сесть, но если говорит правду, сесть должен тот, про кого он сказал правду. Я, правда, не исключаю, что если сейчас арестовать фигуранта, то фигурант заявит, что его подставили по политическим мотивам и Навальный за эти же деньги будет его отмазывать, как пострадавшего от режима
Смех-смехом, а ведь ни по одному расследованию ничего так и не было проверено... Все на цепи у дедушки, пока поводок не отпустит - никто ничего делать не будет
Антикоррупционеру надо срочно перечислить 200 млн в фонд борьбы с коррупцией и фонд установит истину, по которой окажется, что антикоррупционера подставили коррупционеры