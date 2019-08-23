ФБК: мать антикоррупционера Москвы владеет жильем стоимостью 200 млн руб.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выявил элитную недвижимость у матери начальника департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Регнацкого, сообщает "Медуза".

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, Надежда Регнацкая владеет квартирой площадью 146 квадратных метров в Бутиковском переулке. ФБК оценил ее рыночную стоимость в 200 млн рублей.

Жилье ей подарил сын в 2013 году. Он же купил квартиру у правительства Москвы за два года до этого. Стоимость покупки не раскрывается, но сотрудники ФБК уверены, что она не значительно ниже рыночной.

Владимир Регнацкий с 2010 по 2013 год был военным комиссаром столицы. Главой департамента региональной безопасности и противодействия коррупции он стал в январе 2019 года.