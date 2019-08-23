Первым делом самолеты, ну а девушки потом: как встретят День Барнаула в 2019 году

Основные праздничные мероприятия в День города Барнаула, 289-летие которого отметят 7 сентября, обсудили в администрации краевой столицы.

"Мелочей в подготовке нет, это касается и программ, которые пройдут на городской и районных площадках, и работы предприятий торговли в местах празднования, и обеспечения безопасности барнаульцев и гостей краевой столицы", – отметил первый замглавы администрации города Вячеслав Франк.

Основные мероприятия традиционно пройдут на площади Сахарова. Торжественное открытие Дня города состоится в 13:00 на главной сценической площадке представлением "Мой город – лучший на Земле", на которой в течение дня свое творчество представят лучшие коллективы.

Также запланированы: подведение итогов конкурса красоты "Мисс Барнаул – 2019", молодежная праздничная программа "Барнаул – столица мира", парад российского студенчества. Завершатся мероприятия эстрадной программой "Барнаул зажигает звезды".

В этом году значительно расширилась география праздничных мероприятий. Так, в 11 часов начнется спортивный марафон на террасах Нагорного парка. В нем будут участвовать представители студенческой и работающей молодежи, пропагандирующие здоровый образ жизни.

На площади Советов в 11 часов откроется программа "Барнаул спортивный – город чемпионов".

В полдень откроется творческая площадка на набережной реки Оби. Выступят творческие коллективы учреждений дополнительного образования, Барнаульский духовой оркестр, кавер-группы. На смотровых площадках лестницы Нагорного парка расположится художественная выставка творческих работ учащихся детских школ искусств города. Здесь же пройдет мастер-класс по изготовлению керамики.

На обновленной сцене в парке культуры и отдыха "Центральный" с 12 часов начнутся концертные программы творческих коллективов. В старейшем парке краевой столицы будет представлена выставка цветов и декоративно-прикладного творчества "Город мастеров".

В 12:30 стартует "Кросс Нации". Завершит праздничный день Международный турнир по профессиональному боксу "Великий бой на великом Алтае".

В 16 часов над акваторией реки Оби пройдут демонстрационные полеты летчиков и спортсменов-парашютистов барнаульского авиационно-спортивного клуба и ДОСААФ России. В это же время на улице Мало-Тобольской можно будет полюбоваться фотовыставкой "В нашем городе сказки прячутся" и экспозицией студенческих дизайн-проектов Алтайского государственного института культуры. Также будет организована ремесленная ярмарка Алтайского края.

Кроме того, познакомиться с традициями и творчеством разных народов, проживающих в Барнауле, можно будет на нулевом километре, где пройдет традиционный фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". Будут участвовать и иностранные студенты, получающие образование в барнаульских вузах.

Администрациями районов города также подготовлена праздничная программа – выставки цветов, Дни сел и поселков, молодежно-спортивные мероприятия, викторины, флешмобы и т.д.

Завершатся мероприятия в 22:00 тоже традиционно – фейерверком.