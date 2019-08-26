"Альфа-Банк" получил награду Visa Global Service Quality Award* в номинации Lowest Gross Fraud* (минимальный уровень карточного фрода, т.е. мошенничества в области информационных технологий). Международная платежная система отметила рекордно низкий среди мировых банков уровень мошеннических операций по картам "Альфа-Банка" за 2018 год.

"Победа банка в этой номинации подтверждает наше лидерство в области мониторинга операций и противодействия фроду. Для нас это крайне значимое достижение, так как обеспечение сохранности денежных средств клиентов – одна из самых приоритетных наших задач", – прокомментировал директор процессингового центра "Альфа-Банка" Сергей Брынин.

Награда Global Service Quality Award вручается компанией Visa* с 1992 года банкам и процессинговым компаниям за качественное обслуживание клиентов. Награда присуждается в 15 номинациях по результатам работы за год.

АО "Альфа-Банк"

*Виза Глобал Сёвис Кволити Эворд, Лоуест Гросс Фрод, Виза – прим. ред.