"Альфа-Банк" получил награду Visa Global Service Quality Award* в номинации Lowest Gross Fraud* (минимальный уровень карточного фрода, т.е. мошенничества в области информационных технологий). Международная платежная система отметила рекордно низкий среди мировых банков уровень мошеннических операций по картам "Альфа-Банка" за 2018 год.
"Победа банка в этой номинации подтверждает наше лидерство в области мониторинга операций и противодействия фроду. Для нас это крайне значимое достижение, так как обеспечение сохранности денежных средств клиентов – одна из самых приоритетных наших задач", – прокомментировал директор процессингового центра "Альфа-Банка" Сергей Брынин.
Награда Global Service Quality Award вручается компанией Visa* с 1992 года банкам и процессинговым компаниям за качественное обслуживание клиентов. Награда присуждается в 15 номинациях по результатам работы за год.
АО "Альфа-Банк"
*Виза Глобал Сёвис Кволити Эворд, Лоуест Гросс Фрод, Виза – прим. ред.
Комментарии
А статистика по количеству карт в Альфе и других банках есть? А то сравнивать 10 карт в одном банке и 1000 в другом - сами понимаете...
Информация открыта, посмотрите. Вы почти правы.
думаю, вы правы. В пределах стат. погрешности. И еще, думаю, неплохо выборку сделать по клиентуре. В альфе - в основном люди среднего возраста с "головой", а в сбере и АБВ24 - все подряд: пенсы, студни, алкоголики, хулиганы, тунеядцы, которым на свои карты "положить", поэтому, статистика и удручающая.