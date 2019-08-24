Застывшая трагедия. Последствия чернобыльской катастрофы в проекте Герда Людвига

В Санкт-Петербурге с 7 августа проходит выставка фотографа National Geographic Герда Людвига. Она посвящена Чернобыльской АЭС, городу Припяти, его окрестностям и местным жителям, пострадавшим от радиоактивного излучения.

Впервые Герд Людвиг побывал в зоне отчуждения в 1993 году, а вернулся туда через 12 лет для создания отдельного фотопроекта. Он – единственный иностранный фотожурналист, который получил разрешение проводить фотосъемку в самой опасной зоне на месте реактора № 4. "Длинная тень Чернобыля" – такое название получил этот многолетний проект. Это не просто фотофиксация, а глубокий анализ последствий ядерной катастрофы, которые до сих пор отражаются на социальном, экологическом и физическом благополучии людей.

Некоторые снимки из экспозиции вы можете увидеть в нашей фотоленте.