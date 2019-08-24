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Барнаул и Бийск получат списанные троллейбусы и трамваи из Москвы

, ИА "Амител"
Такой опыт используют уже в соседней Новосибирской области
Фото: 'Барнаульский электротранспорт'

Фото: "Барнаульский электротранспорт"

Алтайские города Бийск, Барнаул и Рубцовск могут бесплатно получить списанные троллейбусы и трамваи из Москвы. Такой опыт используют уже в Новосибирской и Томской областях. Об этом сообщил глава алтайского Минтранса Александр Дементьев в официальном ответе активистам "Гражданского патруля", которые написали обращение на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко с просьбой обновить парк троллейбусов и трамваев.

По их мнению, состояние подвижного состава в большинстве случаев находится в печальном состоянии. Плохо закрывающиеся двери, обшарпанные салоны, разодранные сиденья.

Как сообщил Александр Дементьев, власти трех алтайских городов намерены обратиться к правительству Москвы, чтобы получить бесплатно трамваи и троллейбусы. Мэрия столицы страны уже несколько лет ведет работу по обновлению автопарка. В результате многие автобусы и трамваи старше 10 лет списываются и направляются в другие регионы страны.

Кроме того, глава алтайского Минтранса анонсировал появление в 2020 году специальной краевой программы. Она предусматривает выделение денег муниципалитетам на покупку новых автобусов.

По официальным данным, износ трамваев в столице Алтайского края достиг рекордных показателей 97%. Троллейбусов и автобусов – около 85%. За последние пять лет в Барнауле не было куплено ни одной единицы электротранспорта. Власти Барнаула объясняют, что у них просто нет денег на закупку.

В других регионах Сибири, в отличие от Алтайского края, разработали программы по обновлению транспорта. Так, около 200 новых автобусов было закуплено в Омске и 150 в Кемерове. В Кузбассе до конца года докупят еще около 150 автобусов.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

24.08.2019 07:36
Юрий

Ну афигеть....списанные....вот спасибо!!!!
Мож нам у них еще чо списанное попросить, одежду например, носки, труселя.....это что за страна такая, где разные Дерипаски и Сечены живут арабским шейхам на зависть, а для всех остальных списанные трамваи,старые больници,убогие школы....

0  0
24.08.2019 07:45
- гость -

Александр Дементьев, зачем вы пытаетесь унизить население Алтайского края? Мы что по вашему люди второго сорта, чтобы пользоваться списаной техникой?

0  0
24.08.2019 07:49
- гость -

А потом ещё будем слушать, что нас Москва кормит.

0  0
24.08.2019 08:04
- гость -

"денег муниципалитетам на покупку новых автобусов"

Очередная раздача денег мутным структурам. Если уж так сложилось, что в крае автобусными перевозками занимаются частники, то пусть так лучше и остается. А вот дать денег трамвайно тролейбусному МУПу желание не возникает, так как там сложно мутить?

0  0
24.08.2019 08:08
- гость -

Позорище

0  0
24.08.2019 08:14
- гость -

Это внутреннее дело Правового Государства! Зато не вражеские,а свои!

0  0
24.08.2019 08:21
- гость -

10-летние вагоны, без сомнения, лучше, нежели наши 40- и 50-летние, раздолбаные вхлам, тем более, что забесплатно. Но "за морем телушка полушка, да рубль перевоз". И ремонт им требуется, тоже без сомнения., а это требует немалых денег. А вообще-то обидно, конечно. Одно дело, когда в семье младшие носят одежду, которую носили прежде старшие, но выросли из неё. А другое дело - негодные кому-то обноски.

0  0
24.08.2019 08:26
- гость -

Самое обидное в этой ситуации, что в городе работы нет и большая часть населения вынуждена на вахту ездить. Городу необходимо только более 200 трамваев. Вот почему бы властям не организовать их производство? Колёса и тележки сделает новоалтайский вагоностроительный. Силовые агрегаты там тоже простые. Корпус легко варится из железа и профильной трубы. Ну а электронику в любом случае в Китае покупать. И с работой бы были и с новыми трамваями.

0  0
24.08.2019 08:31
- гость -

Припёрли бы эти обноски втихую,бабосики пильнули,на рельсы поставили,и на вопрос особо внимательных " откуда у Нас такой транвай,и где город его взял?" -отвечать как хохлы " Де взяв, де взяв-купыв!".

0  0
24.08.2019 08:35
- гость -

"10-летние вагоны, без сомнения, лучше"

Вы на ошибках не учитись? Не так давно наши сказочные власти взяли бесплатно списанные трамваи с европы, вложили в их капремонт огромные деньги и посмотрите теперь их состояние! Технику в хорошем состоянии списывать никто не будет. Если отдают трамваи которым по 10 лет, то значит, что у них состояние как у 10 летних ПАЗиков которые по маршруту ходили.

0  0
24.08.2019 08:38
- гость -

08:31, для таких как вы можно просто "бабосики пильнуть" и ничего не делать, а вы бы при этом остались довольны.

0  0
24.08.2019 08:50
- гость -

Москва не только берет, но и отдает!

0  0
24.08.2019 08:51
8:38

Вот этим,частоизбираемые вашы кумиры,и занимались бы дальше! Зачем об этом объявлять то!Привезли,поставили,пильнули. Втихушечьку нада жить.

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24.08.2019 09:00
Владимир В.

Ещё один пример того, что есть Москва и Замкадье. Гостю от 08:26. Очень хорошее предложение.А насчет электроники скажу, что в Барнауле есть предприятия, которые могли бы разработать и изготовить необходимую электронную аппаратуру для трамвая, тем более, что и опыт у этих предприятий есть.Гость от 08:26. Вам !!!

0  0
24.08.2019 09:17
- гость -

24.08.2019 09:00
Владимир В.
Предложение и правда неплохое. да вот только подготовка производства обойдётся значительно дороже, чем купить необходимое количество трамваев. Вы готовы это финансировать? А после насыщения алтайского рынка куда следующие сбывать, рынок перенасыщен.Чем и хороши дилетанты, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.

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24.08.2019 09:23
Чучмек

"Колёса и тележки сделает новоалтайский вагоностроительный. Силовые агрегаты там тоже простые. Корпус легко варится из железа и профильной трубы. Ну а электронику в любом случае в Китае покупать."

По всем пунктам - очень глубокое заблуждение...

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24.08.2019 09:36
- гость -

Чучмек, сходи на экскурсию в депо, посмотри, что и из чего сделано, посмотри сколько запчастей стоит уже не родных, а потом рот открывай.

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24.08.2019 09:39
- гость -

"А после насыщения алтайского рынка куда следующие сбывать"

Сразу видно, что вы по России не ездили. Ситуация с трамваями везде печальная.

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