Барнаул и Бийск получат списанные троллейбусы и трамваи из Москвы

Алтайские города Бийск, Барнаул и Рубцовск могут бесплатно получить списанные троллейбусы и трамваи из Москвы. Такой опыт используют уже в Новосибирской и Томской областях. Об этом сообщил глава алтайского Минтранса Александр Дементьев в официальном ответе активистам "Гражданского патруля", которые написали обращение на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко с просьбой обновить парк троллейбусов и трамваев.

По их мнению, состояние подвижного состава в большинстве случаев находится в печальном состоянии. Плохо закрывающиеся двери, обшарпанные салоны, разодранные сиденья.

Как сообщил Александр Дементьев, власти трех алтайских городов намерены обратиться к правительству Москвы, чтобы получить бесплатно трамваи и троллейбусы. Мэрия столицы страны уже несколько лет ведет работу по обновлению автопарка. В результате многие автобусы и трамваи старше 10 лет списываются и направляются в другие регионы страны.

Кроме того, глава алтайского Минтранса анонсировал появление в 2020 году специальной краевой программы. Она предусматривает выделение денег муниципалитетам на покупку новых автобусов.

По официальным данным, износ трамваев в столице Алтайского края достиг рекордных показателей 97%. Троллейбусов и автобусов – около 85%. За последние пять лет в Барнауле не было куплено ни одной единицы электротранспорта. Власти Барнаула объясняют, что у них просто нет денег на закупку.

В других регионах Сибири, в отличие от Алтайского края, разработали программы по обновлению транспорта. Так, около 200 новых автобусов было закуплено в Омске и 150 в Кемерове. В Кузбассе до конца года докупят еще около 150 автобусов.