Свора бездомных собак устроила "тихий час" на Малахова рядом с детской площадкой

Читатели Amic.ru пожаловались на свору собак, которая "оккупировала" район дома №119 на улице Малахова.

На записи видно, что десяток животных отдыхает на газоне рядом с дорогой. В радиусе ста метров находится детская площадка. На ней ежедневно играют много детей, утверждают местные жители.

"Кто за это отвечает? Куда смотрит администрация Индустриального района", — задаются вопросом жильцы дома.

Напомним, что городская администрация заключила контракт на отлов бродячих животных с приютом "Ласка". Стоимость контракте превысила 3,5 млн рублей. Чтобы оставить заявку на отлов, нужно позвонить по тел. 8 (3852) 57-35-57, 8-913-097-1708, 8-903-948-3603, 8-903-948-1527.

О месте обитания безнадзорных животных также можно сообщить в городскую администрацию. Звонки принимает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи (тел. 8-3852-37-16-20). Ведомство передаст заявку подрядчику и проконтролирует ее исполнение.

В 2018 году город потратил на отлов бродячих животных 2,3 млн рублей. На эти средства отловили 1140 особей, все были стерилизованы, ни одно из них не умертвили.

Однако это не решило проблему. Так, 20 апреля текущего года в Центральном районе города бездомный пес искусал 7-летнего ребенка. Мальчика увезли на скорой, а через два дня положили в больницу, где он провел две недели. У ребенка медики зафиксировали переломы пальцев руки и нагноения от укусов.