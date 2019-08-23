Россиянам рассказали о следующих длинных выходных

Следующий длинный отдых в 2019 году по случаю праздника наступит только почти через три месяца, сообщает РИА "Новости".

В честь Дня народного единства у граждан РФ будут выходные со 2 по 4 ноября. В общей сложности на месяц придется десять выходных дней.

Наибольшее их количество в 2019 году зафиксировано в январе (14 дней) и мае (13 дней).

По 14 выходных ожидает россиян в январе и мае 2020 года. Календарь уже утвержден правительством России.

Самый продолжительный отдых ждет в новогодние праздники – с 1 по 8 января. Сразу пять выходных подряд выпадает на май – с 1 по 5 число.

По три выходных подряд будет в феврале (с 22 по 24), марте (с 7 по 9), мае (с 9 по 11) и июне (с 12 по 14).