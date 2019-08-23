Заключенный сбежал из алтайской колонии. Его поймали за два дня

Сотрудники УФСИН расследуют факт побега заключенного с территории колонии-поселения в Алтайском крае, сообщили 23 августа в пресс-службе ведомства.

Оставление места отбывания наказания выявили во время плановой проверки осужденных 12 августа. На розыск пропавшего потребовалось два дня.

В региональном управлении уточнили, что в колонии-поселении мягкие условия контроля заключенных. Они находятся без охраны, но под надзором поселковой администрации.

Им разрешено свободно передвигаться по территории места отбывания наказания, а в отдельных случаях даже покидать ее в пределах населенного пункта, в котором она расположена.

В частности, такая возможность имеется у тех, кому это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением.