Квентин Тарантино ждет рождения первого ребенка

Известный голливудский 56-летний режиссер Квентин Тарантино ждет пополнения в семье, сообщает журнал Peоple. Его жена – певица и модель Даниэла Пик беременна, и должна вскоре родить первенца.

В прошлом году звездная пара сыграла свадьбу. Для американца это первый брак. В Лос-Анджелесе прошла скромная церемония, для которой Пик выбрала элегантное белое платье с фатой и тиарой. Тарантино был в черном костюме.

Ранее режиссер отмечал, что выбирает работу, а не женитьбу. В 2009 году Тарантино говорил, что когда он занимается фильмом, он не делает ничего, кроме этого, а также что у него нет жены и детей, поэтому ничего не может встать у него на пути.

Тарантино и Пик познакомились в Израиле в 2009 году. Позже пара распалась, но в 2015 они опять начали встречаться. В прошлом году появилась информация об их помолвке.