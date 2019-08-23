Новые собственники реанимируют Рубцовский хлебокомбинат

Остановленный с 26 июня АО "Рубцовский хлебокомбинат" может вновь продолжить работу, сообщает портал "вРубцовске.ру".

В общей сложности на производстве хлебобулочных изделий трудилось около 300 человек, которые получили уведомления об увольнении из-за ликвидации предприятия. Старый собственник не видел иного выхода в ситуации растущей задолженности.

Однако некогда крупнейший производитель и лидер по продажам хлебобулочных и кондитерских изделий в Рубцовске и Рубцовском районе заинтересовал других предпринимателей.

Они выкупили предприятие, и уже в ближайшее время планируют запустить производство. Первую продукцию планируется выпустить в продажу уже в конце сентября.