"Да вы издеваетесь?": котенок и голубь встали на пути водителя в Новоалтайске

Житель Новоалтайска за считанные минуты два раза останавливал автомобиль, чтобы пропустить сначала животное, а затем и птицу.

Видеозаписью с необычным стечением обстоятельств он поделился в паблике "Инцидент Барнаул".

Первым на пути следования транспорта побежал котенок. Животное, судя по записи с видеорегистратора, обрело нового хозяина – другой водитель взял его к себе. Не прошло и двух минут, как посреди дороги встал голубь.

"Да вы издеваетесь, что ли?", — вырвалось у изумленного автомобилиста.