Барнаульца осудили за покупку "шпионской" ручки. Он подозревал жену в измене

Вынесен приговор 45-летнему барнаульцу, заказавшему шариковую авторучку со встроенными в корпус скрытыми видеокамерой и микрофоном, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчина признал свою вину в полном объеме, а деяние объяснил тем, что заподозрил жену в измене.

Он не нашел более надежного способа установить истину, чем установить скрытое наблюдение за супругой.

Суд признал его виновным в покушении на незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ч. 3 ст. 30 ст. 138.1 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно.