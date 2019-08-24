Медведев уверен, что Россия созрела для перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем, но с сохранением зарплаты, обсудил премьер-министр Дмитрий Медведев с руководителем Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным, сообщает РИА "Новости".
"Нужно думать об изменениях в трудовом законодательстве, имея в виду различные формы регулирования труда, включая так называемый удаленный труд и гибкий график работы", – отметил Медведев.
По его мнению, к подобному шагу следует подойти постепенно, учитывая также и потребности работодателей.
"Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется", – сказал премьер.
Кроме того, он напомнил, что большинство россиян раньше работали по шесть дней в неделю.
"Общество развивается, технологии не стоят на месте, именно поэтому эти вопросы появляются на повестке дня", – обратил внимание Медведев.
Теперь, как он уверен, в России назрела дискуссия по этому вопросу.
Ранее премьер Медведев поручил Минтруду рассмотреть все риски четырехдневной рабочей недели.
Комментарии
Этот наватор когда нибудь успокоится, ...хотя молодец, так красиво опять в сторону увести от реальных проблем, красава, ещё годик- два , а там привет Лондон...
Это ничего не имеет общего с общемировой практикой. В мире продолжительность трудовой недели сокращается потому что стали более совершенными средства производства, а в рф потому что работы нет
А как тогда выработать пенсию.? А за чей счёт гуляем? А что будем кушать. Чем платить за квартиру, на что детей содержать? Самая глупая идея. Свой народ так ненавидеть реформами. Неужели никто не видит, что все реформы против народа и чтобы оправдать своё бездействие. Зачем такие должности занимать.? Не можешь и нехочешь ничего делать ? Оправдания типа денег нет не проходят? А нате ка вам реформу. Кушайте. Барин о вас думать не изволит.
Премьер-министр РФ:"Я вам вот такое предлагаю,а вы мне отвечаете.Вот уже диалог,вот уже дискуссия"
Если наше Правительсьво говорит, что хочет нам что либо дать, то умудренный российский народ понимает, что значит итро что то отнимут. А если уже хочет забрать - то тогда кураул!
Владимир Владимирович! В качестве пилотного проекта переведите Премьра на двух дневную рабочую неделю (напр. Сб и Вс), а на остальные дни назначьте ещё кого нибудь. Должен быть эффект...