План по переобучению предпенсионеров рассчитывают перевыполнить в 2019 году

План по профессиональной переподготовке граждан предпенсионного возраста будет перевыполнен в текущем году, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минтруда Максима Топилина.
"По нашим оценкам, скорее всего, количество будет больше, чем 75 тысяч, а по некоторым регионам оно даже кратно будет превышать показатель", — сказал Топилин.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время договоры на переобучение заключили 44 тысячи предпенсионеров, из которых 31 тысяча уже начала свое переобучение.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае жителей предпенсионного возраста к концу года переучат на бухгалтеров, слесарей и операторов ЭВМ.
В регионе участниками проекта по дополнительному профессиональному образованию с начала года стали 578 человек. Из них завершили обучение и продолжили трудовую деятельность 226 человек.
Комментарии
А те кого переучат, они вообще нужны на рынке труда?
Или переучить ради переучивания, аааа, ну и освоить бюджетные средства конечно.
"А те кого переучат, они вообще нужны на рынке труда?"
Предположим, на должность слесаря приходят два кандидата. Пацан 22 года который только что в фазанке выучился и дед 60 лет который то же только что на слесаря выучился. Долго руководитель думать будет?
Если раньше пенсионеры работали за меньшие деньги чем молодые, так как пенсия + зарплата, и на жизнь хватало, то теперь без пенсии кушать им хочется не меньше чем молодым.