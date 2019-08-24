План по переобучению предпенсионеров рассчитывают перевыполнить в 2019 году

План по профессиональной переподготовке граждан предпенсионного возраста будет перевыполнен в текущем году, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минтруда Максима Топилина.

"По нашим оценкам, скорее всего, количество будет больше, чем 75 тысяч, а по некоторым регионам оно даже кратно будет превышать показатель", – сказал Топилин.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время договоры на переобучение заключили 44 тысячи предпенсионеров, из которых 31 тысяча уже начала переобучение.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае жителей предпенсионного возраста к концу года переучат на бухгалтеров, слесарей и операторов ЭВМ.

В регионе участниками проекта по дополнительному профессиональному образованию с начала года стали 578 человек. Из них завершили обучение и продолжили трудовую деятельность 226 человек.