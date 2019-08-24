Почти 500 млн рублей дополнительно получит Алтай на восстановление мостов

Свыше 470 миллионов рублей дополнительно направляется Алтайскому краю из федерального бюджета на восстановление мостов, разрушенных паводком, сообщает региональный Минтранс.

В общем в дорожный фонд региона будет направлено 922,4 млн рублей, из которых 475,4 млн выделяется на восстановление мостов, пострадавших от паводка, а остальные 447 миллионов рублей — на проведение мероприятий на уникальных мостах длиной более 100 метров.

Ранее жители нескольких сел обратились в правительство края с просьбой как можно скорее восстановить мосты, разрушенные паводком 2018 года. По поручению губернатора Виктора Томенко был подготовлено обращение в профильное федеральное ведомство.

Все работы на разрушенных сооружениях планируют завершить до конца года. "Ремонт необходимо выполнить в кратчайшие сроки, поскольку каждый из 15 мостов важен для социального и экономического развития муниципалитетов, по большинству из них проходят школьные маршруты", — отметили в министерстве.

Например, в селе Алтайское, где живут 14 тысяч человек, мост соединяет две части населенного пункта. В Усть-Козлухе мост через реку Маралиха ведет к социально значимым объектам и фермерским хозяйствам, также оттуда идет дорога в район и за его пределы.

Ранее жителям Алтая показали новый мост через Чумыш и рассказали, как по нему ездить.