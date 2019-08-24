Станут транспортом. В России разработают ПДД для электросамокатов и гироскутеров

Подготовлен законопроект, регулирующий правила дорожного движения для тех, кто привык передвигаться на электромеханических транспортных средствах – электробайках, электросамокатах, гироскутерах, сегвеях и моноколесах, сообщает "Интерфакс".

Документ разработан в Минтрансе России. Об этом депутату Госдумы Ярославу Нилову сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников, отвечая на соответствующий запрос.

Кроме того, МВД России планирует до конца года завершить исследование об административно-правовом статусе участников дорожного движения на работающих от электричества транспортных средствах.

Стоит отметить, что еще в 2017 году владельцев гироскутеров и сегвеев предложили приравнять к водителям мопедов и выдавать водительские удостоверения. С таким предложением выступил замначальника столичной ГИБДД Юрий Дроганов.

Последняя же инициатива, как отмечается, исходила именно от Нилова, который порекомендовал главе ГИБДД обновить ПДД с учетом использования электробайков, гироскутеров и сегвеев.

Ранее его коллега Василий Власов предложил ввести регистрацию сегвеев, гироскутеров, моноколес и других видов личного электротранспорта. По его мнению, это должно повысить безопасность на дорогах.