Станут транспортом. В России разработают ПДД для электросамокатов и гироскутеров

Подготовлен законопроект, регулирующий правила дорожного движения для тех, кто привык передвигаться на электромеханических транспортных средствах – электробайках, электросамокатах, гироскутерах, сегвеях и моноколесах, сообщает "Интерфакс".
Документ разработан в Минтрансе России. Об этом депутату Госдумы Ярославу Нилову сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников, отвечая на соответствующий запрос.
Кроме того, МВД России планирует до конца года завершить исследование об административно-правовом статусе участников дорожного движения на работающих от электричества транспортных средствах.
Стоит отметить, что еще в 2017 году владельцев гироскутеров и сегвеев предложили приравнять к водителям мопедов и выдавать водительские удостоверения. С таким предложением выступил замначальника столичной ГИБДД Юрий Дроганов.
Последняя же инициатива, как отмечается, исходила именно от Нилова, который порекомендовал главе ГИБДД обновить ПДД с учетом использования электробайков, гироскутеров и сегвеев.
Ранее его коллега Василий Власов предложил ввести регистрацию сегвеев, гироскутеров, моноколес и других видов личного электротранспорта. По его мнению, это должно повысить безопасность на дорогах.
Комментарии
Очередной законный отъем денег у населения!
Психи из дурдома перебежали в дурдуму!
Да давно надо пешикам првва давать, и страховки и мед.тех.осмотр, чтобы под шофе на улицу не шагу....маразм в чиполинии крепчает..
А на трехколесные велосипеды, коляски, детские машинки когда начнут права выдавать?
Для начала уберите из ПДД то что к ПДД не относится!!!
12:25, так сразу и начнут. Напишут, что под электромеханические транспортные следства попадают все устройства имеющие одно или более колёс и электродвигатель мощнее 50 ватт.
Очередной законный отъем денег у населения!
Ага. Гироскутер и сегвей же в каждой семье есть.