В Барнауле почтили память бортпроводников, погибших в теракте 24 августа 2004 года

Мемориал барнаульским проводникам на Власихинском кладбище, погибшим в теракте 24 августа 2004 года / Фото: Amic.ru

Родные, друзья и коллеги четверых бортпроводников из Барнаула, погибших во время теракта 24 августа 2004 года, сегодня в 15-й раз собрались на Власихинском кладбище у мемориала памяти.

Трагедия забрала жизни четверых бортпроводников из Барнаула – Ольги Быковской, Сергея Иванова, Яны Тарсуковой и Марины Худеевой.

"Мы летали в кабине одного самолета. Это были ребята молодые, задорные, веселые. Всегда было с ними приятно работать. Но злой рок прекратил их счастливую жизнь", — вспомнил своих товарищей Демиденко Геннадий, гендиректор ОАО "Алтайское краевое агентство воздушных сообщений".

Он подчеркнул, что каждый год 24 августа весь коллектив авиапредприятия, в котором работали погибшие, и часть коллектива авиакомпании "Сибирь" собираются вместе, чтобы почтить память ушедших.

Директор Барнаульского филиала авиакомпании "Сибирь" Владимир Финагин рассказал, что спустя 15 лет никто из родных погибших не остается без внимания, особенно дети.

"Всем детям мы помогаем учиться. Младший сын Марины Худеевой учится в лицее в Москве, будет поступать в Высшую школу экономики. Буквально сейчас я привез приказ... обратились за помощью опекуны. Мы выделили по семь тысяч рублей ежемесячно на аренду квартиры на время учебы. Плюс материальная помощь каждый год. Детям помогали, помогаем и будем помогать", — сказал Финагин.

По его словам, за годы после трагедии "не было каких-то отказов, когда родные погибших обращаются за помощью". К примеру, двум пенсионерам производится доплата, чтобы их пенсия была не такой маленькой.

"Ежегодно здесь собираемся. Пятнадцатый год. Финансируем этот день памяти, выделяются деньги", — отметил представитель авиакомпании.

Кроме того, в ближайшее время обещают отремонтировать мемориал, который за эти годы потерял несколько элементов. В частности пропали четыре звезды, которые срываются с кончика надломленного крыла и устремляются в небо. По задумке авторов памятника, четыре звезды символизируют четверых погибших.

Были и родственники. "Мы собираемся здесь уже 15-й раз. В этом году уже 15 лет, как нет наших ребят. 15-й день памяти. Это была единственная катастрофа, в которой наши бортпроводиники погибли в воздухе", — рассказал Геннадий Кузнецов, отец Яны Тарсуковой.

Два теракта потрясли Россию 24 августа 2004 года, когда практически одновременно с радаров пропали два пассажирских самолета. На борту Ту-134 авиакомпании "Волга-Авиаэкспресс" находились 44 человека, а в Ту-154 авиакомпании "Сибирь" летели 46 человек, в том числе восемь членов экипажа, из которых четверо – барнаульцы. Погибли 90 человек.