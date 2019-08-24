Ярмарку меда отменили в Бийске из-за массовой гибели пчел и других трудностей

Ярмарка "Медовый спас на Алтае" в Бийске в этом году проводиться не будет, пишет "Бийский рабочий" со ссылкой на местный отдел по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Причиной отмены специализированной ярмарки стало отсутствие участников ярмарки. Мероприятие должно было проходить с 24 августа по 15 сентября на площади 9 Января.

До этого местные пчеловоды выступали против назначенной даты проведения ярмарки, поскольку Медовый Спас приходился на 14 августа, а массовая торговля медом началась еще раньше.

Организаторы ярмарки сообщили, что в этом году пчеловоды испытывают большие трудности — погибли пчелы и мало меда. Кроме того, у многих товар уже раскупили постоянные клиенты.

Ущерб от массовой гибели пчел на Алтае и других регионах оценили в триллион рублей, ранее заявил президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов. По его словам, эта оценка основана на данных о выращиваемых в России сельхозкультурах, которые опыляют пчелы.