Приехали. Робот "Федор", начавший путь к МКС с "Поехали!", не смог состыковаться

Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС, сообщает РИА "Новости".

22 августа российские специалисты отправили в космос человекоподобного робота. Свой первый полет "Федор" начал с гагаринского "Поехали!", а после взлета рассказал о действовавших на него перегрузках и сообщил о выходе корабля на орбиту.

Корабль с "Федором" подошел к МКС на дистанцию ближе 100 метров, после завис, а затем начал отход.

Из-за неудачной попытки "Союз" отведен на безопасное расстояние от МКС. Определяется возможность новой попытки стыковки.

"Федор" должен был пробыть на МКС 17 суток. По плану он будет участвовать в нескольких экспериментах, которые покажут, насколько эффективна его антропоморфная платформа.

По словам разработчиков робота, они научили "Федора" шутить и философствовать.

Ранее предлагалось отправить в космос экипаж сразу из двух "Федоров". Также сообщалось, что "Федор" станет первым, кто полетит на разрабатываемом в России новом космическом корабле "Федерация". Ожидается, что робот примет участие во всех трех испытательных полетах нового корабля — тестовом в 2022 году, со стыковкой к МКС в автоматическом режиме в 2023 году и с космонавтами на борту в 2024 году.

"Федор" разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель. Однако в дальнейшем им заинтересовались Роскосмос и Росатом.