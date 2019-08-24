Умер артист Виталий Логвиновский, сыгравший доминошника в "Ворошиловском стрелке"

В возрасте 78 лет скончался народный артист России Виталий Логвиновский, сообщается на сайте Калужского областного драматического театра.

"Логвиновский был актером широчайшего диапазона. Ему в равной степени удавались роли Наполеона, Ивана Грозного, а также персонажи классических русских комедий. Он неизменно блистал и в постановках зарубежной драматургии", — говорится в сообщении.

Причина смерти не уточняется. О дате и месте прощании объявят позже.

Логвиновский служил в Калужском драмтеатре, до этого — в Павлодаре и Волгограде. В 1983 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, а в 2006 году стал народным артистом России.

Кинозрителю он известен по сериалу "Цыганочка с выходом" и фильму "Ворошиловский стрелок".

Сегодня также сообщалось о смерти переводчика фильмов Юрия Живова, который был известен благодаря фильмам на видеокассетах. Только в 1993 году он переозвучил более 400 картин. Всего его голосом разговаривали актеры более 1,3 тыс. фильмов.