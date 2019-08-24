Барнаулец решил прокатить товарища в Горном Алтае и оба отправились в больницу

Житель Барнаула, управляя автомобилем Volvo, вылетел в кювет и перевернулся на крышу, сообщается на сайте ГУ МВД по Республике Алтай.

"В пятницу днем, 23 августа, 43-летний житель Барнаула за рулем автомобиля Volvo V70CX, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части", – рассказали в ведомстве.

ДТП произошло в Чемальском районе, на 45-м километре автодороги Усть-Сема – Чемал – Куюс.

Помимо барнаульца в автомобиле ехал 47-летний житель села Чемал. В итоге оба с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу. У водителя взят анализ крови на наличие алкоголя.