Хотите увидеть домового? "Ночь кино" пройдет сегодня в Барнауле на четырех площадках

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет сегодня, 24 августа, в Алтайском крае, сообщает региональный Минкульт.
Зрители увидят фильмы, за которые проголосовали жители России: "Домовой" (режиссер Евгений Бедарев), "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" (Илья Куликов), "Балканский рубеж" (Андрей Волгин).
Бесплатные показы фильмов пройдут в Барнауле, Алейске, Славгороде, Змеиногорске, Заринске, Яровом, Камне-на-Оби, Бийске, а также Поспелихинском, Романовском, Кулундинском, Благовещенском, Завьяловском, Быстроистокском, Троицком и Мамонтовском районах.
В Барнауле вечерние и ночные сеансы пройдут в кинотеатрах "Премьера" и "Мир", на площадке у торгового центра "Арена" и в парке "Барнаульская крепость".
Для зрителей подготовили мастер-классы, викторины, конкурсы, розыгрыши, подарки, выставки, интерактивные программы. Подробная программа размещена на сайте Минкульта.
Напомним, Евгений Бедарев родился в селе Веселоярск Алтайского края. Его дебютными режиссерскими работами стали картины "В ожидании чуда" и "Тариф Новогодний".
Парк "Барнаульская крепость":
18.00 — Показ фильма "Домовой" (2019, 104 мин.) (6+).
19.50 — Показ фильма "Балканский рубеж" (2019, 151 мин.) (16+).
22.25 — Показ фильма "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел" (2018, 90 мин.) (16+).
Кинотеатр "Премьера":
17.00 — "Домовой".
19.00 — "Балканский рубеж".
21.45 — "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел".
Кинотеатр "Мир":
20.00 - "Домовой".
21.00 — "Балканский рубеж".
22.00 — "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел".
Площадка у ТЦ "Арена":
20.00 — "Домовой".
21.50 — "Балканский рубеж".
00.30 — "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел".
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