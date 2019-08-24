Хотите увидеть домового? "Ночь кино" пройдет сегодня в Барнауле на четырех площадках

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет сегодня, 24 августа, в Алтайском крае, сообщает региональный Минкульт.

Зрители увидят фильмы, за которые проголосовали жители России: "Домовой" (режиссер Евгений Бедарев), "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" (Илья Куликов), "Балканский рубеж" (Андрей Волгин).

Бесплатные показы фильмов пройдут в Барнауле, Алейске, Славгороде, Змеиногорске, Заринске, Яровом, Камне-на-Оби, Бийске, а также Поспелихинском, Романовском, Кулундинском, Благовещенском, Завьяловском, Быстроистокском, Троицком и Мамонтовском районах.

В Барнауле вечерние и ночные сеансы пройдут в кинотеатрах "Премьера" и "Мир", на площадке у торгового центра "Арена" и в парке "Барнаульская крепость".

Для зрителей подготовили мастер-классы, викторины, конкурсы, розыгрыши, подарки, выставки, интерактивные программы. Подробная программа размещена на сайте Минкульта.

Напомним, Евгений Бедарев родился в селе Веселоярск Алтайского края. Его дебютными режиссерскими работами стали картины "В ожидании чуда" и "Тариф Новогодний".

Парк "Барнаульская крепость":

18.00 — Показ фильма "Домовой" (2019, 104 мин.) (6+).

19.50 — Показ фильма "Балканский рубеж" (2019, 151 мин.) (16+).

22.25 — Показ фильма "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел" (2018, 90 мин.) (16+).

Кинотеатр "Премьера":

17.00 — "Домовой".

19.00 — "Балканский рубеж".

21.45 — "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел".

Кинотеатр "Мир":

20.00 - "Домовой".

21.00 — "Балканский рубеж".

22.00 — "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел".

Площадка у ТЦ "Арена":

20.00 — "Домовой".

21.50 — "Балканский рубеж".

00.30 — "Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел".