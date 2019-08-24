Пассажирский автобус сгорел на трассе Барнаул – Новосибирск в Алтайском крае

Автобус сгорел в Алтайском крае / Фото: vk.com/incident22 Видео: vk.com/barneos22

Пассажирский автобус сгорел на трассе Барнаул – Новосибирск в районе села Повалиха, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул". Видео опубликовано в интернет-сообществе "Барнаул 22".

Происшествие случилось в субботу днем, 24 августа, примерно в 15:40 по местному времени. Пассажиров эвакуировали из салона, о пострадавших не сообщается.

"Движение в сторону Новосибирска перекрыто", – рассказывают очевидцы.

Сегодня же в Шипуновском районе сгорела грузовая машина с щебенкой.