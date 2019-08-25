Сбежал в армию от тюрьмы. Жителя Алтая поймали в Петербурге по делу о наркотиках

Обвиняемого по наркотической статье жителя Алтайского края удалось найти в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".

"Доставлен в территориальный отдел полиции по Адмиралтейскому району. Инициатору розыска сообщено", – рассказали изданию в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В родном регионе 18-летний парень обвинялся по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Однако смог скрыться. Его объявили в федеральный розыск.

Накануне полицейские задержали его на Старопетергофском проспекте. Молодой человек уже был военнослужащим и прикреплен к части в поселке Каменка: решил скрыться за камуфляжем российской армии.

Ранее сообщалось, что пятеро алтайских школьников окажутся в этом году на скамье подсудимых за распространение наркотиков.