Свидетелей гибели девушки на пешеходном переходе в Барнауле разыскивает ГИБДД

Разыскиваются очевидцы ДТП, в результате которого в начале августа на пешеходном переходе погибла девушка, сообщили в Госавтоинспекции Барнаула.

Вечером, 3 августа, на улице Сиреневая мужчина на автомобиле "Рено Меган 2" сбил девушку, 1999 года рождения, которая скончалась на месте происшествия. Очевидцы рассказывали, что ехал водитель с большой скоростью и девушка попросту не успела отскочить в сторону. Удар был очень сильный. Место ДТП водитель покидать не стал. Позже выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

"Предварительным следствием установлено, что свидетелем (очевидцем) данного ДТП мог являться водитель неустановленного автомобиля (предположительно в кузове седан иностранного производства), который непосредственно перед ДТП двигался на автомобиле в левой полосе движения по ул. Балтийская от ул. С. Ускова к ул. Попова, рядом с автомобилем виновника ДТП, в попутном направлении", — обращаются в Госавтоинспекции к жителям города.

Информацию просят сообщить по телефонам: 393-605, 393-544, 393-555 или 020.

Ранее водитель стал фигурантом дела по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ. "Деяние <...> повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения", — разъясняется в Уголовном кодексе.

Согласно ужесточенному законодательству в области меры наказания за смертельные пьяные ДТП, теперь барнаульцу грозит до 12 лет тюрьмы.